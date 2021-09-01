{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: в Амурской области после ДТП умер консул КНДР Хабаровской канцелярии

По данным источника в правоохранительных органах, авария произошла в Октябрьском районе региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. Консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке умер после полученных травм в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на территории Амурской области, сказал в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Авария с участием автомобиля, в которой находился дипломат, произошла в Октябрьском районе Амурской области. От полученных травм он скончался", - сообщил ТАСС источник.

Официально информацию о смерти генерального консула КНДР Хабаровской канцелярии в представительстве МИД России в городе Хабаровске ТАСС не подтверждают.

Теги
РоссияКитайАмурская область
Река Селенга в Улан-Удэ начала выходить из берегов
Власти города готовят людей к эвакуации
Читать полностью