В Татарстане задержали мужчину по подозрению в убийстве 90-летней женщины

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Татарстана задержали местного жителя, который подозревается в убийстве 90-летней пенсионерки, которая имела звание "Ветеран труда". Ранее мужчина был судим девять раз, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

28 августа в частном доме в городе Мамадыше было обнаружено тело 90-летней женщины труда с признаками насильственной смерти. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Во время расследования преступления сотрудники правоохранительных органов допросили десятки свидетелей, привлекли следователей-криминалистов и задействовали в работе квадрокоптер.

"В результате по подозрению в совершении преступления 31 августа задержан 61-летний девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, который дал признательные показания", - сообщили в ведомстве.

Следствием установлено, что в день убийства подозреваемый заметил стоявший в отдалении дом, где живет пожилая женщина. Он дождался, когда она выключит свет и ляжет спать, после этого разбил окно камнем и проник в дом. В это время пожилая женщина проснулась и стала звать на помощь, пытаясь убежать из дома. Тогда мужчина нанес ей множественные удары камнем по голове, а затем ударил ножом в шею. Когда пенсионерка скончалась, он достал из ее сундука не менее 200 тыс. рублей и скрылся.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.