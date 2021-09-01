В Подмосковье завершили расследование дела в отношении вожатой, убившей коллегу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве вожатой детского лагеря в Пушкинском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней вожатой детского лагеря, обвиняемой в убийстве коллеги", - сказала она

В конце июня 23-летняя вожатая детского лагеря задержана по подозрению в убийстве своей 20-летней коллеги, обнаруженной с тремя ножевыми ранениями в области груди. Причиной убийства стал спор между девушками о том, кто лучшая вожатая, который возник во время распития спиртных напитков.