Число жертв урагана "Ида" в США выросло до шести

ТАСС, 1 сентября. По меньшей мере шесть человек погибли из-за циклона "Ида", обрушившегося в воскресенье на побережье Мексиканского залива на территории штатов Луизиана и Миссисипи. Об этом в среду сообщила телекомпания NBC.

Вице-президент энергетической компании Pike Electric сообщил телеканалу о гибели двух электриков компании в штате Алабама. Инцидент произошел во вторник утром во время выполнения ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за урагана.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Два человека погибли, и еще десять пострадали в результате обрушения части автомобильной трассы на юго-востоке Миссисипи в понедельник вечером. Еще два человека погибли в штате Луизиана.

По словам губернатора Луизианы Джона Эдвардса, число жертв еще может значительно вырасти.

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в воскресенье, вскоре он ослаб до тропического шторма. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.