В ДТП в Ульяновской области пострадали четыре человека

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате опрокидывания автомобиля в кювет на трассе в Ульяновской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"В результате ДТП водитель и три несовершеннолетних пассажира - мальчик 17 лет, девочка трех лет и девочка двух лет - доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

Авария случилась утром 1 сентября на 90-м км автодороги Цильна - Большое Нагаткино - Новое Никулино - Тагай - Майна - Игнатовка - Чертановка в Майнском районе Ульяновской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справилась с управлением и выехала на правую обочину, после чего съехала в кювет. В результате автомобиль опрокинулся.