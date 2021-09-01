Тело новорожденного нашли в лесу в Подмосковье

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тело новорожденного ребенка обнаружено в лесу в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"В лесном массиве вблизи деревни Луговая Пушкинского городского округа было обнаружено тело новорожденного мальчика. Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказала она. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

В свою очередь в пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили ТАСС, что по данному факту начата проверка.