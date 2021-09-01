Суд арестовал бригадира белорусских рабочих, отравившихся суррогатным алкоголем в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Бригадира белорусских рабочих, которые отравились суррогатным алкоголем в Карелии, арестовали на два месяца по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Карелии.

"Петрозаводским городским судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, бригадир - 31-летний гражданин Белоруссии - привез с собой из Белоруссии контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт. Не убедившись в ее безопасности, он передал своей бригаде алкоголь, в результате чего пятеро человек скончались от отравления.

22 августа восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили суррогатный алкоголь. Как рассказали ТАСС в районной администрации, инцидент произошел в деревне Авдеево. Лабораторными исследованиями у всех подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество (метиловый спирт). Пятеро из отравившихся умерли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.