СК возбудил дело после травмирования двух детей на игровой площадке в Смоленской области

ТАСС, 1 сентября. Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" возбудили после падения качелей на игровой площадке в городе Гагарине Смоленской области. В результате происшествия две несовершеннолетние девочки получили травмы. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). <...> Будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию качелей", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что дело возбуждено по информации местных СМИ, сообщивших о травмировании детей.

Предварительно установлено, что 29 августа девятилетняя и десятилетняя девочки находились на игровой площадке у дома № 12 по улице Петра Алексеева в городе Гагарине. В результате падения качелей девочки получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение. "В настоящее время на месте работают следователи СК РФ, проводятся осмотры, выемки документации, допросы свидетелей и потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы", - добавили в пресс-службе.