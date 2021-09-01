Полиция разыскивает подростков, пытавшихся украсть пожертвования из часовни в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после того, как в интернете появилась информация о том, что двое подростков пытались украсть деньги, оставленные прихожанами в часовне мемориального комплекса "35-я береговая батарея", сообщила ТАСС официальный представитель городского УМВД Жанна Марголина.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по городу Севастополю 1 сентября выявлена видеозапись, на которой два подростка пытаются достать деньги, оставленные посетителями часовни на 35-й береговой батарее. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказала она.

Мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" создан и поддерживается на средства мецената. В июле 1942 года на мысе Херсонес проходил последний рубеж обороны советских солдат и моряков, более полугода удерживавших город.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года. Он был освобожден 9 мая 1944 года.