УФСИН Белгородской области проводит проверку после публикации видео избиения заключенного

ТАСС, 1 сентября. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области проводит проверку по факту публикации видео с избиением заключенного в колонии, сообщила в среду пресс-служба УФСИН по региону в ответ на запрос ТАСС.

Заявление о пытках, а также видеозапись инцидента руководитель комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал на сайте проекта 25 августа. Видео, на котором видно, как сотрудники ФСИН применяют силу к осужденному в наручниках, предположительно, было сделано в ИК-4 Белгородской области в 2015-2016 годах.

"Запрос по факту неправомерных действий сотрудников УФСИН России по Белгородской области в видеоролике, опубликованном на сайте Gulagu.net 25 августа 2021 года, рассмотрен. По данному факту в УФСИН назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников уголовно-исполнительной системы, зафиксированных на данном видео", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, следователи рассматривают полученное ранее официальное обращение Осечкина.