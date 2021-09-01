В Белоруссии освободили из СИЗО главу хостинговой компании hoster.by

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор крупнейшей в Белоруссии хостинговой компании hoster.by Сергей Повалишев освобожден из СИЗО, но остается под следствием. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале в среду.

"Со слов адвоката Сергея Повалишева, ему изменена мера пресечения. Адвокат также отмечает, что генеральный директор hoster.by все еще находится под следствием", - сказано в сообщении. Подробности не приводятся в связи с тем, что участники уголовного процесса находятся под подпиской о неразглашении.

Повалишева арестовали 18 мая после обысков в офисах белорусского новостного портала tut.by, компаниях hoster.by, AV.by, Rabota.by. в рамках возбуждения так называемого дела tut.by. Всего задержали 15 человек. Речь идет о части 2 статьи 243 УК Белоруссия - об уклонении от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере. Под домашним арестом находится совладелица hoster.by и вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Ранее сообщалось, что функции технического администратора белорусской национальной доменной зоны компании "Надежные программы" (hoster.by), аффилированные с новостным порталом tut.by, с 1 января 2022 года будут выполнять "Белорусские облачные технологии" (beCloud).