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Два частных жилых дома и несколько построек загорелись в поселке под Екатеринбургом

Информации о пострадавших не поступало

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Два частных жилых дома, две бани и надворные постройки загорелись в среду в поселке Коптяки под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 17:16 (15:16 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. По деревянным конструкциям строений огонь быстро распространился на соседние постройки. По оперативной информации, горят два частных жилых дома, две бани и надворные постройки", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. К тушению привлекается 11 единиц техники и 29 человек личного состава.

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