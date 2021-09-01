Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Коптяки под Екатеринбургом, где вечером загорелись два частных жилых дома и несколько построек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Площадь пожара составила 800 кв. м.

"В 22:05 (20:05 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Коптяки поступило в 17:16 (15:16 мск). По деревянным конструкциям строений огонь быстро распространился на еще один дом и соседние надворные постройки. Информации о пострадавших не поступало. К тушению были привлечены 13 единиц техники и 30 человек личного состава. Причину пожара устанавливают дознаватели.