Более 80 частных домов подтопило на Кубани из-за проливных дождей

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. В результате сильных дождей, которые прошли в Апшеронском районе Краснодарского края, подтопило 82 частных дома. На базе Дома культуры открыли пункт временного размещения, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

"По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате проливных дождей в Апшеронске подтоплена 171 придомовая территория. В 82 частных дома зашла вода. На базе Дома культуры развернули пункт временного размещения на 120 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время дождь прекратился. Специалисты продолжают откачивать воду, обследовать пострадавшие территории.

Накануне сообщалось, что штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней объявлено в Краснодарском крае с 1 по 3 сентября.

В середине июля мезоциклон стал причиной сильных ливней и подтоплений в Краснодарском крае. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, в 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остались порядка 108 тыс. человек. Наибольший ущерб от подтоплений был зафиксирован в Анапе, Темрюкском и Крымском районах.