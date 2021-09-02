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Байден распорядился оказать федеральную помощь Северной Дакоте и Миссури из-за непогоды

Обоим штатам был нанесен ущерб из-за бурь и наводнений

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду распорядился предоставить федеральную помощь властям штатов Северная Дакота и Миссури из-за последствий бурь и наводнений. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер объявил, что на территории данных штатов "произошло крупное стихийное бедствие", и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям для "проведения восстановительных работ" в ряде районов.

В обоих штатах ранее был нанесен ущерб из-за бурь и наводнений. В Миссури также имели место разрушения из-за торнадо.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям штатов со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.

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СШАБайден, Джо
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