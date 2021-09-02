В Приамурье остаются подтопленными пять жилых домов и 180 участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Пять жилых домов и 180 приусадебных участков остаются подтопленными в Амурской области. За сутки вода освободила один дом и 35 участков, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"За минувшие сутки от воды освободились один жилой дом и 35 приусадебных участков. В селе Владимировка Благовещенского района остаются подтопленными пять жилых домов. На территории 10 населенных пунктов Приамурья остаются подтопленными 180 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Частично подтопило 10 участков автомобильных дорог в Зейском, Серышевском, Михайловском, Архаринском, Мазановком районах. Без автомобильного сообщения два населенных пункта - село Александровка Зейского района и село Высокое Михайловского района. В селе Александровка действует лодочная переправа.

По данным правительства Амурской области, в районы, которые пострадали от паводка, до 10 августа доставят овощи - их в качестве меры поддержки от правительства получат те, чей урожай погиб на затопленных приусадебных участках. Размеры помощи в натуральной форме на одного человека составляют: картофеля - 50 кг, капусты - 20 кг, моркови - 10 кг, свеклы - 10 кг.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признали 1,3 тыс. человек. За весь период паводков подтопило 1 586 жилых помещений, повредило 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе ввели режим ЧС федерального характера.