Власти Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за паводка и подтоплений в левобережной части города

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти города Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за паводка на реке Селенге и подтоплений в левобережной части города. Об этом сообщил в четверг в Instagram мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

"С сегодняшнего дня ввели режим ЧС на Левом берегу Улан-Удэ из-за резкого подъема Селенги. За вчерашний день река поднялась на 11 см, за ночь еще на восемь. Сегодня уровень - 262 см, слой выхода на пойму 32 см", - сообщил Шутенков.

По его словам, вода уже подтопила прибрежные участки и восемь домов, сложная ситуация в садовых некоммерческих товариществах "Черемушки" и "Судостроитель".

Мэр города призвал местных жителей, в чьи подворья зашла вода, эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам. Для пострадавших от паводка в городе подготовили 17 пунктов временного размещения. "Сейчас идет обход домов, окажем помощь маломобильным гражданам. На Левобережье организовано круглосуточное дежурство специалистов Управления по ЧС", - отметил Шутенков.

28-29 августа большая вода пришла по Селенге (главный приток озера Байкал) с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе, на юге региона. Там под водой оказалось более 200 подворий, около 90 домов подтопило, более 100 человек эвакуировали.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в последние годы на территории республики, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого наступил полноводный период - повышается уровень рек, впадающих в озеро, наблюдаются обильные осадки.