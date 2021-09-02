В обесточенном Новом Орлеане начали восстанавливать подачу электроэнергии

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Оператор энергосети Нового Орлеана (штат Луизиана) приступил к восстановлению подачи электроэнергии, прерванной из-за урагана "Ида", обрушившегося на штат в минувшее воскресенье. Об этом сообщается в Twitter компании Entergy.

Представители оператора подчеркнули, что утром в среду "некоторые потребители" электроэнергии в Новом Орлеане уже были подключены к сети. "Это первый шаг на пути к тому, чтобы вернуть электроснабжение в город после разрушительного урагана "Ида", - говорится в заявлении.

Согласно информации на сайте оператора, к настоящему моменту подача электричества восстановлена в городе для 7 тыс. потребителей. В то же время 198 тыс. домов и предприятий в Новом Орлеане по-прежнему остаются без света. Всего в Луизиане, по данным портала poweroutage.us, восстановления подачи электроэнергии ожидают свыше 964 тыс. потребителей.

Новый Орлеан в результате удара стихии ранее оказался полностью обесточен. По словам руководства Entergy, специалисты компании "делают все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить электричеством всех жителей". Как отмечает телекомпания ABC, в среду с отравлением угарным газом в Новом Орлеане были госпитализированы по меньшей мере 12 человек, которые пользовались топливными электрогенераторами в помещениях.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек.

Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.