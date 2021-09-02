В ЕАО подтопленными остаются 93 жилых дома и 504 приусадебных участка

ТАСС, 2 сентября. Свыше 90 домов и более 500 приусадебных участков остаются подтопленными в Еврейской автономной области. В воде продолжают находиться более 2 тыс. дач в пяти селах Смидовичского района, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В зоне подтопления остаются 16 населенных пунктов, задача властей всех уровней - усилить работу оценочных комиссий для определения ущерба, нанесенного паводком. Число подтопленных домов в регионе остается прежним - 93 жилых строения, также водой охвачены 504 приусадебных участка и 2 114 дач в поселках им. Тельмана, Владимировке, Приамурском, Осиновке и Николаевке Смидовичского района ЕАО", - говорится в сообщении.

В регионе остается подтопленным 31 участок региональных автомобильных дорог, общей протяженностью 5,9 км. Поврежден один мост в селе Кукелево Ленинского района.

По данным правительства региона, за сутки уровень воды у гидропоста в Пашково вырос на 18 см и практически достиг отметки "неблагоприятное явление", в Екатерино-Никольском повышение составило также 18 см, отметка на гидропостах достигла 792 см ("неблагоприятные явления" - 850 см). В Нагибово уровень воды за сутки поднялся до 957 см ("неблагоприятные явления" - 980 см).

Правительственная комиссия России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в области вводили режим ЧС регионального уровня.