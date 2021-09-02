{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Калифорнии

Байден распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за природного пожара

Президент США назвал произошедшее в штате чрезвычайной ситуацией

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Калифорния из-за последствий природного пожара. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер объявил, что в Калифорнии "произошла чрезвычайная ситуация", и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям в проведении спасательных и восстановительных работ. Природный пожар начался в середине августа в горном районе на востоке Калифорнии.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.

Теги
СШАБайден, ДжоЛесные пожары в Калифорнии
В штате Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений
Губернатор Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Читать полностью