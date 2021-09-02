Байден распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за природного пожара

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Калифорния из-за последствий природного пожара. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер объявил, что в Калифорнии "произошла чрезвычайная ситуация", и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям в проведении спасательных и восстановительных работ. Природный пожар начался в середине августа в горном районе на востоке Калифорнии.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.