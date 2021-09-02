Число пострадавших при опрокидывании маршрутки в Омске выросло до семи человек

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в Омске после опрокидывания маршрутки, в которую врезался легковой автомобиль, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

В среду вечером легковой автомобиль, пересекая перекресток на красный свет, врезался в маршрутный микроавтобус, который от удара опрокинулся на бок. По первоначальным данным в ДТП пострадали четыре человека, включая троих пассажиров маршрутки.

"Пятерых омичей доставили с места происшествия в больницу каретами скорой помощи, еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно позже", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что госпитализированы были два человека. "Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Всем остальным была оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - отметили в министерстве.