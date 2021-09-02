Режим ЧС регионального уровня введен в Бурятии из-за паводка

УЛАН-УДЭ, 2 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС регионального уровня введен в Бурятии, где паводком подтоплены сотни домов и подворий, сообщила в четверг пресс-служба республиканского правительства.

"Принято решение об установлении на территории Республики Бурятия режима функционирования "чрезвычайная ситуация" регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ в связи с сложившейся паводковой обстановкой", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные большая вода пришла в Бурятию по Селенге (главный приток озера Байкал) с территории Монголии, подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в Улан-Удэ.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал 2021 год "сложный по паводкам". "Мы так или иначе боремся с паводками с июня. В Бичурском районе были такие паводки, которых за последние 100 лет не было, большой паводок в Джидинском, Кяхтинском районе был, сейчас паводок пришел в Кяхту и Улан-Удэ, Иволгинский район. Всего подтопленных участков более 600, в том числе вода находится в 114 домах", - сказал Цыденов в четверг в эфире телеканала "Россия-24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, пострадавшим от паводка будут выплачены компенсации - по 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей м 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба, людям компенсируют также потерю урожая, дров. Он отметил, что Бурятия планирует обратиться за материальной помощью к федеральным властям.