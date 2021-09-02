В Башкирии на склоне одного из шиханов произошел пожар

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Деревья и трава загорелись на склоне шихана Юрактау в Башкирии, площадь пожара уточняется. В тушении задействованы более 40 человек, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

"Поступило сообщение о том, что в Стерлитамакском районе на северо-восточном склоне горы Юрактау происходит горение сухой растительности и подлесника, сильное задымление, площадь уточняется. В тушении задействованы силы и средства в количестве 41 человека, девять единиц техники", - говорится в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет.

Башкирские шиханы Торатау, Куштау и Юрактау являются древними коралловыми рифами, образовавшимися на дне Пермского моря. Их возраст более 230 млн лет. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.