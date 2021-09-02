В Чите арестовали водителя, который в состоянии опьянения сбил двух пешеходов на тротуаре

ЧИТА, 2 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в четверг постановил заключить под стражу 35-летнего водителя внедорожника, который выехал на тротуар в центре города, сбил насмерть молодого человека и травмировал девушку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Сегодня Центральный районный суд Читы с участием прокурора рассмотрел ходатайство следователя об избрании в отношении 35-летнего жителя Читы меры пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - на срок предварительного следствия", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, дело в отношении задержанного рассматривается по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения").

Авария произошла днем 31 августа в районе железнодорожного вокзала. По данным следствия, пьяный водитель внедорожника Nissan Terrano, у которого нет прав на управление транспортом, проехал через бордюрное ограждение и сбил двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Один из пешеходов - молодой человек - скончался на месте, девушку с тяжелыми травмами госпитализировали. Виновника ДТП задержали в тот же день.