В Красноярском крае арестовали женщину, которая в нетрезвом состоянии сбила мать с сыном

ТАСС, 2 сентября. Женщина-водитель, сбившая на автомобиле в нетрезвом состоянии мать и ее несовершеннолетнего сына в Енисейске Красноярского края, арестовали на два месяца, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по краю.

"В отношении женщины-водителя избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК РФ, предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет).

В понедельник 26-летняя женщина на Subaru Impreza сбила женщину 47 лет и ее несовершеннолетнего сына, которые шли по обочине дороги. Установлено, что женщина-водитель находилась в состоянии опьянения. Пострадавшие были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.