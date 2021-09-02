Жители Крыма после подтоплений получат компенсации по схеме, применявшейся в Тулуне

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти согласовали решение о выплатах жителям Крыма, имущество которых было повреждено в результате подтоплений. Они применят схему, которую использовали в Тулуне Иркутской области из расчета 6 тыс. рублей на кв. м. жилья, сообщил в четверг на совещании глава республики Сергей Аксенов.

"Решение о выплате 6 тыс. рублей за кв. м. согласовано с правительством РФ. По поручению президента, в понедельник должно выйти постановление. Общие суммы, все списки утверждены", - сказал Аксенов, уточнив, что выплаты должны начаться на следующей неделе.

Также он рассказал, что "выплаты предпринимателям, связанные с поддержкой начала бизнеса, пострадавшего в результате ЧС, точно так же находятся на согласовании в Минфине". "На следующей неделе должно выйти постановление, соответственно, эти расходы должны быть утверждены. И точно так же мы информацию дадим на следующей неделе, где-то в понедельник-вторник", - добавил Аксенов.

В своем Telegram-канале глава Крыма также сообщил, что к 15 сентября планируется завершить восстановительные работы на ул. Токмаковых в поселке Кореиз под Ялтой, где в результате подтопления 18 июня смыло часть дороги и образовался котлован. "Работы на объекте ведутся круглосуточно", - уточнил Аксенов.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.