Число погибших в результате наводнения в США увеличилось до шести

ТАСС, 2 сентября. По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнения в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

По его данным, пожарное управление Нью-Йорка подтвердило смерть двоих человек после частичного обрушения стены, еще одна женщина была обнаружена мертвой в резиденции в Квинсе. Сотрудники скорой помощи сообщили о еще одном погибшем в Бруклине. Мэр города Пассеик (штат Нью-Джерси) Эктор Лора подтвердил гибель по меньшей мере двоих человек.

Ранее Лора заявил телеканалу CNN, что по меньшей мере один человек погиб в Нью-Джерси в результате наводнения. Погибшим был пожилой мужчина, находившийся на водительском сидении автомобиля. К тому времени как спасатели подоспели на помощь, машина была уже полностью в воде, и мужчину не успели вытащить. При этом двух других пассажиров транспортного средства удалось спасти.

В среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют сейчас как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

В штате Нью-Йорк объявлен режим чрезвычайной ситуации.