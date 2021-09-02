В Таиланде задержали россиянина по обвинению в хранении наркотиков для продажи

БАНГКОК, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала россиянина на острове Самуи по обвинению в хранении нескольких видов наркотиков для продажи. Об этом сообщила в четверг газета Bangkok Post.

По ее данным, 47-летний Константин Савосин был задержан в среду в одном из жилых комплексов острова, расположенного в провинции Сураттхани. Полицейские изъяли у россиянина 200 гр кокаина, 25 гр кетамина, по 16 гр метамфетамина и кристаллического варианта этого запрещенного вещества, а также 50 таблеток экстази. Полиция обвинила мужчину в незаконном хранении наркотиков для продажи.

Гражданину РФ в случае признания его виновным грозит от 25 лет до пожизненного тюремного заключения или смертная казнь.