В Пермском крае осудили девять членов ОПГ, занимавшейся незаконным сбытом наркотиков

ПЕРМЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми приговорил к реальным срокам девятерых членов организованной преступной группы, обвиняемых в сбыте наркотиков. Об этом в четверг сообщила прокуратура Пермского края.

"Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до 11 лет со штрафами с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режимов", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2019 года злоумышленники объединились в группу, организатор которой закупал крупные партии наркотиков, а затем передавал их своим сообщникам. В конце 2019 года правоохранители задержали злоумышленников и изъяли более 650 г наркотического средства метилэфедрона. В результате было возбуждено уголовное дело по нескольким частям ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств").