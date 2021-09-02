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Машина сбила ребенка на самокате в центре Москвы

Пострадавшего мальчика госпитализировали

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Машина сбила 12-летнего мальчика на самокате в центре Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"На Комсомольском проспекте, у дома 43, водитель автомобиля Lexus совершил наезд на ребенка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Пострадавшему мальчику 12 лет. У него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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