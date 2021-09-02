Машина сбила ребенка на самокате в центре Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Машина сбила 12-летнего мальчика на самокате в центре Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"На Комсомольском проспекте, у дома 43, водитель автомобиля Lexus совершил наезд на ребенка, который, по предварительным данным, выехал на самокате из-за припаркованного автомобиля вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Пострадавшему мальчику 12 лет. У него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.