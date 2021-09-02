В Мексике 16 человек погибли в столкновении автобуса с грузовиком

МЕХИКО, 2 сентября. /ТАСС/. Автобус врезался в грузовик на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо в четверг в штате Сонора на севере Мексики. Жертвами ДТП стали 16 человек, 22 получили травмы, сообщила в Twitter прокуратура региона.

"К настоящему моменту известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, и 16 погибших, - говорится в записи. - Спасательная операция продолжается". Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.