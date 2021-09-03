CNN: число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 45 человек погибли на северо-востоке США из-за последствий урагана "Ида". Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где насчитываются десятки жертв. Погибшие есть также в штате Пенсильвания. Ранее сообщалось о 29 погибших на северо-востоке США.

В среду власти трех штатов ввели на их территории режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Ида", который значительно ослаб после обрушения на штат Луизиана 29 августа, однако принес с собой проливные дожди и грозы. Метеорологи в среду вечером характеризовали природное явление как посттропический циклон и предупреждали, что он сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили уведомления о возможных подтоплениях и торнадо. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Квинс, местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов, станций метрополитена. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего сейчас в мегаполисе Открытого чемпионата США (US Open) по теннису.