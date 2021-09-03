Вооруженный мужчина напал на посетителей торгового центра в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина напал на посетителей супермаркета Countdown в Окленде. Как сообщила полиция Новой Зеландии в пятницу, нападавшего застрелили на месте.

"Полиция может подтвердить, что мужчина вошел в супермаркет в районе Нью-линн [на юго-западе Окленда] и нанес увечья нескольким людям. Местонахождение мужчины было установлено офицерами полиции, и он был застрелен на месте происшествия", - указано в заявлении правоохранительных органов.

По данным издания The New Zealand Herald, по меньшей мере четыре человека получили травмы в результате нападения и были госпитализированы. Супермаркет окружен силами полиции и аварийных служб, ближайшие улицы оцеплены, доступ к ним перекрыт. Проводится расследование произошедшего.