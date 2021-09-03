Группа спасателей отправилась в Комсомольск-на-Амуре для помощи жителям во время паводка

ТАСС, 3 сентября. Группа сотрудников МЧС из 19 человек отправилась из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, где ожидается пик паводка на Амуре. По данным на утро 3 сентября, уровень реки в этом районе составляет 692 см при опасном в 650 см, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие дни Комсомольск-на-Амуре встретит гребень паводка. Для усиления группировки из Хабаровска 3 сентября в город направлена дополнительная группа спасателей и пожарных Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В ее составе 19 человек и пять единиц техники, в том числе пожарно-насосная станция, автомобили высокой проходимости", - говорится в сообщении.

Всего, по данным сайта мэрии, грунтовые воды затопили подвалы 20 многоквартирных домов, детского сада и объектов культуры, около 200 дачных участков. Работает 13 насосов для откачки воды. Оперативные службы круглосуточно проверяют состояние дамб, укрепляют их мешками с песком.

В селе Бельго в Комсомольском районе, где проживает более 300 человек, спасатели установили водоналивные дамбы для защиты школы от затопления. Жителей транспортируют на лодках. Лодочные переправы также действуют в соседнем Нанайском районе.

В Хабаровском крае продолжает увеличиваться количество населенных пунктов в зоне паводка. По данным на 3 сентября, затопления фиксируются в 63 городах и селах в семи муниципальных образованиях, сутками ранее их было 60. "Всего подтоплено 37 жилых домов, 242 приусадебных участка, около 1,7 тыс. дачных участков, 498 земельных участков и 96 участков дорог", - следует из сообщения.

Вода в Амуре у Хабаровска продолжает снижаться и составляет 544 см при отметке неблагоприятности явления в 450 см. На всех территориях дежурят оперативные группы спасателей, ведется мониторинг состояния рек.