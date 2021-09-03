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Байден распорядился оказать помощь Нью-Йорку и Нью-Джерси из-за последствий урагана

По последним данным, из-за непогоды в этих штатах погибли десятки человек

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг распорядился предоставить федеральную помощь властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за последствий урагана "Ида". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер объявил, что в штатах "произошла чрезвычайная ситуация", и распорядился предоставить федеральную помощь местным властям в проведении восстановительных работ в ряде округов.

Распоряжение Байдена предполагает содействие властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.

Согласно последним данным, из-за непогоды и наводнений, вызванных ураганом "Ида", в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси погибли десятки человек.

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