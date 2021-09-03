После съезда автобуса в кювет в Челябинской области возбудили дело

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после съезда в кювет маршрутного такси, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 1 сентября водитель маршрутного такси в поселке Локомотивный совершил съезд с дороги и наехал на дерево. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять местных жителей и двое несовершеннолетних: пятилетняя девочка и 11-летний мальчик, находившиеся в маршрутном такси. Травмы также получил водитель автомобиля.