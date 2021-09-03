{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После съезда автобуса в кювет в Челябинской области возбудили дело

Среди пострадавших в ДТП 1 сентября двое детей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после съезда в кювет маршрутного такси, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 1 сентября водитель маршрутного такси в поселке Локомотивный совершил съезд с дороги и наехал на дерево. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили пять местных жителей и двое несовершеннолетних: пятилетняя девочка и 11-летний мальчик, находившиеся в маршрутном такси. Травмы также получил водитель автомобиля.

Теги
РоссияЧелябинская область
Ракета компании Firefly Aerospace взорвалась после тестового запуска
По словам представителей компании, неполадки возникли во время работы первой ступени ракеты
Читать полностью