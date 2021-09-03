В Росгвардии сообщили, что с ее участием ликвидировали 250 боевиков за пять лет на Кавказе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе уничтожила при участии Росгвардии 250 боевиков с 2016 по 2021 год, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.

"С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тыс. специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов", - говорится в сообщении.

Также за этот срок изъяли 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 300 тыс. боеприпасов, более тонны взрывчатых веществ.

Эти сведения подготовили к ежегодной Всероссийской информационно-просветительской акции "Вместе против террора", которую проводит Росгвардия. В ходе нее представители ведомства совместно с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными объединениями организуют для детей и молодежи мероприятия, посвященные памяти жертв терактов и воинов, погибших в борьбе с терроризмом.

Так, белгородские омоновцы провели занятия с кадетским классом подшефной школы, кемеровские спецназовцы организовали для подростков экскурсию по своему расположению, а в Тюмени ветераны боевых действий провели встречу со школьниками. Подобные мероприятия с участием сотрудников и ветеранов Росгвардии прошли во многих регионах России.