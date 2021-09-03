В Красноярске сотрудника реабилитационного центра подозревают в похищении человека

ТАСС, 3 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника красноярского реабилитационного центра "Беркут" и его знакомого за похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"По версии следствия, 20 августа 2021 года в вечернее время сотрудник реабилитационного центра для зависимых лиц совместно со своим знакомым, по указанию родственников 36-летнего мужчины, применяя насилие похитили его из квартиры в Свердловском районе Красноярска и поместили против его воли в АНО центр социальной помощи "Беркут", расположенный в деревне Таловка Большемуртинского района Красноярского края", - сообщили в ведомстве.

Мужчину освободили 26 августа полицейские. Сотрудник реабилитационного центра и его знакомый заключены под стражу.

Согласно данным системы СПАРК, центр социальной помощи "Беркут" носит статус автономной некоммерческой организации, но 18 августа этого года принято решение "о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц".