В Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в нападении на банк в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Крыму, сообщается на сайте МВД по республике.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Феодосии при содействии оперативников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в разбойном нападении. По имеющейся информации, злоумышленник ворвался в помещение банковского отделения в поселке городского типа Орджоникидзе в Феодосии. Внутри в это время находились пожилая посетительница и две сотрудницы банка - операционист и кассир. Угрожая им применением похожего на пистолет предмета, подозреваемый закрыл дверь изнутри и похитил из кассы 484 тыс. рублей, $2 тыс. и €725", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Следователем отдела МВД России по Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ. "В результате кропотливой работы оперативные сотрудники установили местонахождение злоумышленника в городе Санкт-Петербурге. В ходе обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Мужчина дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на погашение многочисленных кредитов", - сказала Волк.

Задержанный - гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее был неоднократно судим на территории своего государства, в том числе за разбойное нападение и кражи из квартир, сообщается на сайте. "В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Волк.