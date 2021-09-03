В Уфе бывший сотрудник налоговой получил тюремный срок за мошенничество

УФА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник отдела межрайонной налоговой инспекции в Уфе осужден на шесть лет лишения свободы за мошенничество. Он получил от предпринимателя более 130 млн рублей якобы для приобретения недвижимости по сниженной цене и присвоил деньги, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в пятницу.

"Кировский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). <…> Подсудимый не признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда. В обеспечительных целях на его имущество наложен арест", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2013 году обвиняемый, являвшийся начальником отдела одной из межрайонных налоговых инспекций в Уфе, предложил знакомому предпринимателю содействие в приобретении недвижимости у застройщиков по сниженным ценам. Они заключили договор займа, и потерпевший передал обвиняемому 131 млн рублей, которыми тот распорядился на свое усмотрение, добавили в прокуратуре.