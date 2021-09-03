В Омске из здания бывшего музея украли батареи

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Неизвестные ограбили в Омске памятник истории и культуры - бывшее здание музея "Искусство Омска" 1908 года постройки. Как сообщается в официальной группе во "ВКонтакте" омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в пустующем здании похитители срезали красивейший элемент декора - кованые перила лестницы - и все батареи.

"Похитители орудовали в нем не один час - болгаркой были срезаны кованные перила лестницы. <...> Грабители вырезали еще и все батареи, пытались вскрывать деревянные полы", - говорится в сообщении.

По словам представителей общества охраны памятников, муниципалитет должен был организовать охрану двухэтажного кирпичного здания, в котором изначально находилось городское четерехклассное начальное училище, но не выполнил свои обязательства. ТАСС запросил комментарий мэрии.

В пресс-службе регионального Минкульта ТАСС сообщили, что министерство направило заявление в правоохранительные органы о проверке указанных в сообщении общества фактах и возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба объекту культурного наследия. В УМВД РФ по Омской области ТАСС рассказали, что по факту хищения проводится проверка. "Всего было похищено около ста секций батарей из чугунного сплава и кованые перила", - сказали в полиции.