Проехавшего на машине по тротуару на западе Москвы водителя оштрафовали на 3,6 тыс. рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Водитель, который в четверг проехал по тротуару Большой Дорогомиловской улицы на западе Москвы, оштрафован на 3,6 тыс. рублей.

"В отношении 24-летнего водителя составлен ряд административных материалов: по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения) и два материала по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует)", - сообщили журналистам в ГИБДД.

Движение по тротуарам, согласно КоАП, влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей, езда на машине без страховки - в размере 800 рублей.

В четверг водитель "Мерседеса" проехал по пешеходной зоне на Большой Дорогомиловской улице. ГИБДД провело проверку по факту передвижения автомобиля. Утром в пятницу полицейские установили нарушителя и задержали его.