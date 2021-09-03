Суд отправил жителя Котовска на лечение после убийства рабочих на ферме под Тамбовом

ТАСС, 3 сентября. Суд приговорил 33-летнего мужчину к принудительному лечению после убийства двух рабочих на ферме в селе Городище Бондарского района Тамбовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее ТАСС сообщал, что предполагаемого убийцу двух рабочих на ферме под Тамбовом разыскали в Ростовской области.

"Собранные следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для назначения принудительной меры медицинского характера 33-летнему жителю Котовска, уличенному в совершении запрещенных уголовным законом деяний, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов"). <…> Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем по решению суда он направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина работал на животноводческой ферме с декабря прошлого года, вместе еще с двумя рабочими проживал в части дома на ее территории. Узнав, что хозяин хочет его перевести на другое место работы, подумал, что на него пожаловались другие работники. "Разозлившись, поздно вечером он нашел ключ от сейфа, где владелец фермы хранил охотничье ружье, открыл и взял из него оружие и патроны. Зарядив ружье, он проследовал в часть дома, где находились рабочие, и выстрелил одному из них в голову, а другому нанес несколько ударов прикладом ружья, деревянным табуретом и топором в область головы. Тела 56-летних рабочих на следующий день обнаружил хозяин фермы", - рассказали в ведомстве.

Мужчина после преступления выкинул орудия убийства в заросли кустарника рядом с фермой и на попутном транспорте уехал сначала в Липецкую область, а затем таким же способом добрался до Ростовской области, где и был задержан.