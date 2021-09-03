Полиция задержала жительницу Липецка по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма

ТАСС, 3 сентября. Полиция задержала 50-летнюю жительницу Липецка по подозрению в ложном сообщении об акте терроризма. Женщина, по версии правоохранительных органов, сообщила в экстренную службу о том, что якобы заложила взрывные устройства в жилые многоквартирные дома в одном из районов города и планирует их взорвать, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудники полиции задержали гражданку, подозреваемую в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры (жилых многоквартирных домов в Липецке). Злоумышленница осуществила телефонный звонок в службу 112 и сообщила о том, что она якобы заложила взрывные устройства и готова взорвать дома, расположенные в Советском районе областного центра. <…> Установлено, что к заведомо ложному сообщению <…> причастна 50-летния жительница Липецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было проведено обследование зданий и прилегающих территорий, взрывчатых веществ и взрывных устройств в итоге не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.