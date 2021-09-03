Суд отпустил под домашний арест юриста "Томского пива", обвиняемого в мошенничестве

ТОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Суд заменил заключение под стражу на домашний арест главе юридического отдела компании "Томское пиво", главным бенефициаром которой является мэр Томска Иван Кляйн, Вячеславу Литвину. Об этом сообщила ТАСС адвокат Марина Вихлянцева.

В ноябре 2020 года Литвину было предъявлено обвинение в мошенничестве, суд постановил заключить его под стражу. Ранее следствие сообщало, что сотрудник компании в 2016 году, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков в Томске. На основании договора ОАО "Томское пиво" получило право собственности на данные земельные участки по заниженной стоимости, предпринимателю причинен ущерб в сумме более 1 млн рублей.

"Суд изменил меру пресечению на домашний арест. Мы считаем, что это законно и справедливо", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину решения суда.

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября. По версии следствия, Кляйн с июня 2016 по май 2017 года в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015-го по апрель 2016 года Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013-го по ноябрь 2020 года мэр города, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.