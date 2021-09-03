Рассмотрение первого дела о договорном футбольном матче в России назначили на 13 сентября

ВОРОНЕЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение по существу первого дела о договорном футбольном матче в России между клубами "Чайка" (село Песчанокопское, Ростовская область) и "Черноморец" (Новороссийск, Краснодарский край) назначено на 13 сентября в Воронеже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Железнодорожного районного суда города.

Матч состоялся в 2019 году в зоне "Юг" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьего по силе дивизиона чемпионата России. Решение о рассмотрении дела в Воронеже было принято потому, что регион является ближайшим к Краснодарскому краю и Ростовской области, но не входит в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

"13 числа [сентября] в 14:00 [мск] судебное заседание, уже по существу будем рассматривать", - сообщили в пресс-службе по итогам предварительного слушания по делу.

В ходе следствия было установлено, что накануне матча один из бывших руководителей "Чайки" вступил в сговор с главным тренером "Черноморца". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам команды соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза в ходе экспертизы пришел к выводу, что игроки лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым бывшим игрокам "Черноморца" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), они находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет пять лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.