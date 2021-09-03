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Съезд с МКАД на Носовихинское шоссе перекрыли из-за обнаружения мины времен войны

На место обнаружения вызваны специалисты экстренных служб
Носовихинское шоссе Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Носовихинское шоссе
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на съезде с МКАД на Носовихинское шоссе из-за обнаруженной в ходе ремонтных работ мины времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времен Великой Отечественной войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что на место обнаружения вызваны специалисты экстренных служб.

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