Съезд с МКАД на Носовихинское шоссе перекрыли из-за обнаружения мины времен войны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на съезде с МКАД на Носовихинское шоссе из-за обнаруженной в ходе ремонтных работ мины времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времен Великой Отечественной войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что на место обнаружения вызваны специалисты экстренных служб.