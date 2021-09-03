Напавшие на музыканта "Машины времени" получили по году колонии и отпущены в зале суда

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Трое мужчин, которые избили трубача группы "Машина времени" Александра Дитковского, приговорены к году лишения свободы каждый, но отпущены в зале суда, так как отбыли этот срок в СИЗО. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, который рассматривал это дело.

"Суд признал виновными Яна Панченко, Ивана Кириченко и Василия Волошина в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ). Всем им назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. По решению суда они были освобождены от отбытия наказания в связи с тем, что полностью отбыли его в следственном изоляторе, пока шло следствие и судебное разбирательство", - сказали в пресс-службе. Согласно нынешнему законодательству, день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии-поселении.

Нападение на Дитковского произошло в конце февраля нынешнего года на парковке в центре Москвы. У музыканта возник конфликт с молодыми людьми, которые ходили по автостоянке и просили у людей милостыню. Получив отказ на просьбу дать денег, они нанесли музыканту и его товарищу несколько ударов, после чего скрылись.