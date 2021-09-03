Крупный полигон бытовых отходов загорелся в Новосибирске второй раз за два месяца

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на мусорном полигоне, где регулярно возникают возгорания, на улице Малыгина в Новосибирском районе второй раз за два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Полигон твердых коммунальных отходов "Левобережный" ранее неоднократно горел, в том числе в июле этого года. Ликвидировать возгорание удалось за четыре часа, его площадь составила 900 кв. метров. После пожара губернатор региона Андрей Травников раскритиковал городские власти, призвав увеличить штат сторожей, чтобы не допускать повторных возгораний.

"В 18:02 (14:02 мск) поступило сообщение о возгорании на свалке по адресу: ул. Малыгина, г. Новосибирск, горит свалка. Горит мусор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство полигона находится на месте. Открытое горение было ликвидировано в 19:06 (15:06 мск). На месте организован мониторинг Роспотребнадзора.