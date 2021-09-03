На Волго-Каспийском морском канале сел на мель следовавший в Баку танкер

АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Танкер, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Баку, сел в пятницу на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале на территории Астраханской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

"В 15:03 мск в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Астраханской области от дежурного Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря на 158-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "ВФ Танкер 7". Он следовал по маршруту порт Астрахань - порт Баку (Республика Азербайджан)", - говорится в сообщении.

Экипаж состоит из 12 человек, никто не пострадал. На судне есть запас еды и воды на 14 суток. Повреждений корпуса судна нет, акватория моря не загрязнена, уточнили в пресс-службе. "Организовано взаимодействие с МСКЦ и администрацией порта. Движение судов не приостановлено", - добавили в пресс-службе ведомства.